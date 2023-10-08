Полиция освободила депутата Заксобрания Ленобласти после нескольких часов задержания

В Сосновом Бору в Ленобласти отпустили 7 октября из отделения полиции депутата регионального Заксобрания Ивана Апостолевского (КПРФ) после задержания, произошедшего из-за планов встретиться с местными жителями в связи со строительством глиноземного завода. Видеозапись своего выступления после выхода на свободу парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Задержали по прошлой встрече. По мнению правоохранительных органов, это якобы митинг, хотя мы <...> встречались с жителями по обращению по глиноземному заводу. Встреча с избирателями, мы имеем на это право", — высказался депутат и отметил, что народные избранники должны работать с гражданами. Он сообщил, что отметил в протоколе свое несогласие с выдвинутыми обвинениями. По его словам, судебное заседание в связи с протоколом состоится 10 октября.

"Они вменяют, что это несогласованное мероприятие, мы должны были согласовать это. Хотя мы, как депутаты, обязаны встречаться с жителями в рамках полномочий наших", — высказался коммунист и назвал выдвинутые против него обвинения "заказухой"." Просто сверху кто-то попросил, либо губернатор, либо еще кто-то, вот они и спустили", — заявил он. По словам депутата, местным полицейским, было "неловко" его задерживать. "Они сами присутствовали на этом мероприятии и сами не усмотрели никаких нарушений. Только уже когда сверху дали команду, они эти нарушения увидели. Ну то есть это политическая заказуха", — поделился мнением Апостолевский.

Задержание депутата произошло в субботу перед назначенным сбором с местными жителями, уточнил "Коммерсантъ". Народный избранник поведал изданию, что провел в отделении полиции около трех часов. "Это был не митинг, это было не публичное мероприятие, это была встреча с депутатами, то есть со мной", — отметил коммунист.

Фото: Telegram-канал Ивана Апостолевского