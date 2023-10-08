Сенатор допустил возможность объявления президентских выборов в декабре

Выборы президента России могут быть объявлены в декабре, предположил зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Своими соображениями сенатор поделился в ходе своего визита в Анкару.

"Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре", — цитирует сенатора РИА "Новости".

Климов отметил, что после объявления выборов следует "соответствующая процедура". Также он сообщил, что "Единая Россия", будучи "партией Путина", настроена "соответствующим образом участвовать в избирательной кампании".

Также Климов допустил возможность внесения поправок в законодательство об иноагентах. По его словам, изменения могут быть внесены в законодательство о выборах президента страны.

"Могут быть небольшие корректировки, связанные с законодательством о президентских выборах, связанные с тем, что уже все остальные категории выборов прошли с учетом тех или иных, в основном организационно-технических изменений", — отметил он.

Фото: Telegram-канал "Русский Акцент"