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Новости 13:59

Снег в Петербурге выпал раньше обычного

фото ЗакС политика Снег в Петербурге выпал раньше обычного

Первый снег в Петербурге выпал в 2023 году 8 октября, что оказалось практически на декаду раньше обычного срока, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Как уточнил синоптик, в XXI веке средняя дата выпадения первого снега в городе приходится на 17 октября.

По словам Леуса, к настоящему времени в городе уже перекрыта месячная норма осадков. Он уточнил, что, благодаря циклону "Патрик", в субботу в Петербурге пролилось 20 мм осадков, что соответствует 32 % от нормы октября. Еще 17 мм осадков метеорологи насчитали в прошедшую ночь.

"Таким образом, к утру воскресенья, 8 октября, в копилке небесной влаги Северной столицы с начала второго осеннего месяца уже набралось 75 мм осадков, что составляет 119 % от положенного по климату за октябрь", — резюмировал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что с начала октября в Петербурге наблюдался только один день без осадков.

Фото: pixabay


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