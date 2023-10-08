В Петербурге предложили открыть музей балета

Первый музей балета в России можно было бы открыть в Петербурге, полагает глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Своим мнением он поделился на фестивале "Друзья Петербурга".

Карманов уточнил, что сейчас в стране нет ни одного музея балета. Он рассказал, что уже обсудил эту идею с балетмейстером Борисом Эйфманом.

"Вчера обсуждали это с Борисом Эйфманом и тоже пришли к выводу, что хотя бы маленький, но музей должен возникнуть", — цитирует заявление главы фонда "Интерфакс".

Карманов также поведал, что с мая 2021 года фонд направил на реализацию проектов в российских регионах около 20 миллиардов рублей. Из этой суммы два миллиарда рублей были переданы в Петербург для выполнения около 300 проектов.

Фото: ЗАКС.Ру