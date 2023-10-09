ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:12

В Петербурге стартует Международный ядерный форум

фото ЗакС политика В Петербурге стартует Международный ядерный форум

XVII Международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" начнет свою работу в Петербурге 9 октября, сообщает сайт Технической академии "Росатома". Мероприятие продлится вплоть до пятницы, 13 октября.

"Мероприятие более 17 лет является уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, обмена мнениями, представления новейших технологий и практик обеспечения безопасности при использовании атомной энергии", — говорится в опубликованном сообщении.

Церемония открытия форума и пленарное заседание намечены на вторник, 10 октября. В работе форума примут участие представители России, Белоруссии, Казахстана и Ирана. Планируется рассмотреть вопросы проведения защитных мероприятий при радиационных авариях, обеспечение готовности сил и средств аварийного реагирования, связь со СМИ и информирование граждан при чрезвычайной ситуации и ряд иных.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама