В Петербурге стартует Международный ядерный форум

XVII Международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" начнет свою работу в Петербурге 9 октября, сообщает сайт Технической академии "Росатома". Мероприятие продлится вплоть до пятницы, 13 октября.

"Мероприятие более 17 лет является уникальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, обмена мнениями, представления новейших технологий и практик обеспечения безопасности при использовании атомной энергии", — говорится в опубликованном сообщении.

Церемония открытия форума и пленарное заседание намечены на вторник, 10 октября. В работе форума примут участие представители России, Белоруссии, Казахстана и Ирана. Планируется рассмотреть вопросы проведения защитных мероприятий при радиационных авариях, обеспечение готовности сил и средств аварийного реагирования, связь со СМИ и информирование граждан при чрезвычайной ситуации и ряд иных.

Фото: ЗАКС.Ру