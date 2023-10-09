На патриотическое воспитание в России потратят почти 46 миллиардов рублей

В следующем году на программы патриотического воспитания граждан в России потратят немногим меньше 46 миллиардов рублей, сообщил 9 октября РБК со ссылкой на проект федерального бюджета. Более трети от этих средств достанется "Движению первых".

Всего на реализацию национального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2024 году планируется направить 45,85 миллиарда рублей. Из них "Движение первых" получит семь миллиардов рублей на программы по вовлечению "в систему патриотического воспитания детей и молодежи" и еще 9,58 миллиарда рублей пойдут его региональным отделениям.

На проведение конкурса "Большая перемена" заложено 1,32 миллиарда рублей, "Юнармии" выделят 270 миллионов рублей, еще два миллиарда рублей потратят на проведение мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи. Кроме того, более 136 миллионов рублей пойдут на развитие программы для младшеклассников "Орлята России" и свыше 170 миллионов — на развитие кадрового потенциала движения.

Почти 20 миллиардов рублей уйдет на обеспечение работы советников директоров школ по воспитанию детей. На госсимволику для школ потратят почти 874 миллиона рублей, на работу экспозиций "Россия — моя история" привлекут 400 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру