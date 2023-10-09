В Петербурге полиция закрыла три бара после рейда

Полиция приостановила работу трех баров в центре Петербурга после проведенного рейда, сообщили 9 октября в региональном ГУ МВД. Причиной этого послужил обнаруженный при проверках алкоголь без лицензии.

Правоохранители наведались в принадлежащие одной сети заведения, расположенные на улице Рубинштейна, на Невском и Литейном проспектах. В ходе рейда было изъято около 300 бутылок разнообразного крепкого алкоголя. Содержимое части из них вызвало сомнения в безопасности его употребления.

"По решению полицейских деятельность всех трех баров приостановлена, а из помещений изъяты контрольно-кассовая техника, товарные чеки, накладные и иные документы, подтверждающие факт продажи алкоголя", — уточнили в петербургском Главке.

Точная сумма незаконно реализованной продукции будет установлена по итогам экспертизы. Тем не менее в полиции полагают, что выручка от торговли составила более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о продаже алкоголя в особо крупном размере без лицензии (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ).

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)