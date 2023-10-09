Почти 30 семей в Петербурге получат выплаты на выселение из коммуналок

До конца 2023 года еще 27 семей в Петербурге получат социальные выплаты на покупку жилья, рассказали 9 октября в администрации губернатора. Общая сумма перечисленных средств составит 55 миллионов рублей.

"В сводный список в категории "расселение коммунальных квартир" дополнительно вошли 27 петербургских семей, подавших заявления о выборе формы содействия до 14 апреля 2021 года", — поведали в пресс-службе.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в 2023 году выплаты в разных категориях получили более 4,5 тысячи петербургских семей.

Дополнительные участники смогли получить средства благодаря тому, что часть очередников выбрали получение помощи в другой категории, отказались от свидетельства или же не смогли подтвердить свой статус как нуждающихся.

Фото: ЗАКС.Ру