Петербуржцы возложили цветы у консульства Израиля

Возле входа в генеральное консульство Израиля на Херсонской улице появились цветы, передает корреспондент ЗАКС.Ру утром 9 октября. Рядом по-прежнему дежурят сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что полиция не разрешает оставлять цветы.

О запрете на возложение цветов накануне писала "Фонтанка.ру". По данным издания, полиция ссылалась на отсутствие некоего разрешения от собственника здания Renaissance Pravda. Позже в пресс-службе бизнес-центра сообщили "Фонтанке", что никаких запросов по этому поводу и не поступало. По данным издания в силовых ведомствах, запрет введен из-за соображений безопасности. В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру представитель МВД 9 октября сообщила, что "цветы разрешены".





Напомним, палестинское исламистское движение ХАМАС утром 7 октября атаковало Израиль. По состоянию на утро 9 октября, как писало РИА "Новости", израильские власти сообщили о более чем 700 погибших и более 2300 раненых. В результате ответных мер погибли более 436 палестинцев, ранены более 2200 человек.

Константин Леньков