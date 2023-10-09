Бастрыкину пожаловались на ненадлежащее оказание медпомощи ребенку из Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин получил жалобу от матери девятилетнего петербуржца на неоказание требующегося лечения последнему. Как передает информационный центр СК, заявительница считает, что врачи виноваты в приобретенной ребенком инвалидности.

Согласно обращению через электронную приемную ведомства, с мая мать безуспешно добивалась оказания сыну квалифицированной медпомощи. За прошедшие месяцы его состояние усугубилось. Несмотря на это обстоятельство, петербургские медики продолжают отказывать семье в госпитализации ребенка.

Региональное управление СК начало проверку жалобы. Бастрыкин поставил ее контроль в центральном аппарате ведомства и затребовал доклад о ситуации.

Фото: ЗАКС.Ру