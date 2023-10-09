Максимальный размер больничного может удвоиться к 2025 году

Максимальное значение выплат по больничному может увеличиться приблизительно вдвое к 2025 году, сообщили 9 октября "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Если сейчас величина выплаты за день болезни не превышает 2,7 тысяч рублей, то через два года она может составить до 5,6 тысячи рублей.

Повышение выплат по временной нетрудоспособности будет постепенным, рассказали газете в министерстве. Так, в 2024 году максимальное значение компенсации окажется несколько выше 4,1 тысячи рублей. В 2025 году оно составил 5 674 рубля в сутки.

Также увеличится максимальная величина пособия по беременности и родам без осложнений. Если сейчас это значение немногим превышает отметку в 383 тысячи рублей, то в 2025 году оно должно будет составить 794 тысячи рублей. Предельная величина пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет к 2025 году до 69 тысяч рублей в месяц против нынешних 33 тысяч рублей.

Ожидается, что в 2025 году Социальный фонд потратит 703,3 миллиарда рублей на выплаты по временной нетрудоспособности и еще 244,6 миллиарда рублей — на выплаты по уходу за ребенком. Также 184,3 миллиарда рублей планируется выделить беременным и родившим россиянкам.

Фото: ЗАКС.Ру