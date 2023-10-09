Первая декада октября в Петербурге стала самой дождливой в истории

Еще до своего завершения первая декада октября в Петербурге побила рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный городской синоптик Александр Колесов.

К утру 9 октября на город пролилось 78,1 мм осадков, что составило 123% от месячной нормы. Примерно половина от этого показателя была обеспечена за два прошедших выходных дня. Предыдущий рекорд за всю историю наблюдений фиксировался в дождливом октябре 2009 года, когда выпало 71,9 мм осадков.

Подводя итоги минувшего уик-энда, Колесов констатировал, что скорость ветра не превысила 17 метров в секунду. В течение наступившей недели специалист прогнозирует повышение температуры до 10-13 градусов.

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