ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:05

Петербургские следователи изучают обстоятельства смерти двухлетней девочки

фото ЗакС политика Петербургские следователи изучают обстоятельства смерти двухлетней девочки

В Петербурге организовали доследственную проверку в связи со смертью девочки 2021 года рождения. 

По сведениям регионального управления СК, в конце сентября и начале октября ребенку оказывали медицинскую помощь в одной из детских больниц. Девочку выписали 6 октября для лечения на дому: ее забрала мать, имеющая гражданство Узбекистана.

Уже спустя двое суток ребенок вновь почувствовал себя плохо. После перевода девочки в детскую поликлинику она скончалась, несмотря на своевременное оказание помощи.

Следователи изучают обстоятельства смерти и другие детали происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама