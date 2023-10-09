Петербургские следователи изучают обстоятельства смерти двухлетней девочки

В Петербурге организовали доследственную проверку в связи со смертью девочки 2021 года рождения.

По сведениям регионального управления СК, в конце сентября и начале октября ребенку оказывали медицинскую помощь в одной из детских больниц. Девочку выписали 6 октября для лечения на дому: ее забрала мать, имеющая гражданство Узбекистана.

Уже спустя двое суток ребенок вновь почувствовал себя плохо. После перевода девочки в детскую поликлинику она скончалась, несмотря на своевременное оказание помощи.

Следователи изучают обстоятельства смерти и другие детали происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру