Песков пообещал отдельно сообщить о сроках пресс-конференции Путина

Дата проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина будет обозначена заблаговременно, пообещал 9 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ходе брифинга с журналистами.

"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам, все сообщим", — приводит слова пресс-секретаря "Интерфакс".

На вопрос о возможности объединения пресс-конференции с "Прямой линией" Песков ответил уклончиво. "Все может быть. Так или иначе эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить, потому что они востребованы людьми", — высказался он.

"Прямая линия" и большая пресс-конференция — традиционные форматы взаимодействия Путина с россиянами и представителями журналистского сообщества. В 2022 году ни то, ни другое мероприятие не проводилось. В конце сентября Песков допустил возможность проведения "Прямой линии" до конца 2023 года.

Фото: Kremlin.ru