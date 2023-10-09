Смольный рассчитывает обустроить еще 100 умных остановок в 2024 году

К настоящему моменту в Петербурге введено 200 умных остановочных павильонов, рассказали 9 октября в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина. В следующем году Смольный намеревается обустроить еще 100 таких остановок.

Умные остановки оборудуются системами видеонаблюдения и встроенным динамиком, интегрированным с городской системой оповещения о ЧС. Благодаря встроенному модулю люди с ограниченными возможностями могут прослушать через смартфоны информацию о названии остановки и проезжающем общественном транспорте.

"В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города", — поделился намерениями на следующий год Казарин.

К настоящему времени умные остановки установлены в 11 районах Петербурга. Больше всего их в Центральном и Петроградском районах — соответственно 47 и 26 павильонов.

Фото: gov.spb.ru