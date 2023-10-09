Думский комитет поддержал ограничение арестов по статьям средней степени тяжести

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект об ограничении арестов за преступления средней тяжести, передает 9 октября ТАСС. Инициатива предусматривает заключение под стражу лишь по преступлениям, которые имеют насильственный характер.

Законопроект внес на рассмотрение Госдумы Верховный суд в середине июня, текст предусматривает внесение поправок в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся заключения под стражу. Сейчас арест применяется как мера для подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в качестве наказания за которые предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Законопроект предлагает оставить арест как меру пресечения для обвиняемых или подозреваемых в совершении насильственных преступлений средней степени тяжести, а также тяжких или особо тяжких. Отправку в СИЗО рекомендуется применять в случае невозможности избрания более мягкой меры. При этом арест остается возможным для фигурантов дел небольшой тяжести, если те нарушили ранее избранную меру пресечения или попытались скрыться от следствия.

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