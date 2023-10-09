БФК рекомендовал одобрить корректировку бюджета на 2023 год

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга на заседании 9 октября рекомендовал одобрить осеннюю корректировку бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

С учетом прошедших 8 месяцев, доходы города в 2023 году увеличатся на 44,8 млрд рублей, расходы — на 7,1 млрд рублей, ожидается, что дефицит сократится на 37,7 млрд рублей, сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании БФК.

- Хочу сказать, что сама корректировка бюджета подразумевает определенный характер регулируемых вопросов, которые являются важными для улучшения бюджетного цикла этого года. Многие вопросы, которые сегодня поднимались — они носят в большей степени системный характер, - рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Проект корректировки бюджета на 2023 год планируют рассмотреть в первом чтении на предстоящем заседании Законодательного собрания 11 октября.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру