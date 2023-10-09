Бельский хочет добавить выходных донорам костного мозга

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выступил с инициативой, призванной облегчить жизнь донорам костного мозга. По его данным, ежегодно в пересадке костного мозга нуждаются свыше 5 тысяч соотечественников. Проблему обсудили на последнем заседании Клуба законодателей городов федерального значения.

Законотворец предложил расширить список преференций для доноров предоставлением им двух дополнительных выходных: в день сдачи костного мозга и на следующий день после процедуры. В обоих случаях он хочет сохранить за адресатами инициативы зарплату в полном объеме.

"Еще одно предложение – обеспечить доноров бесплатным питанием", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Коллеги Бельского из Петербурга, Москвы и Севастополя поддержали его идею.

Фото: ЗАКС.Ру