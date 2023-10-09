Беглов призвал петербургских очередников задуматься о "социальной ипотеке"

Власти Петербурга запустили "социальную ипотеку" для стоящих в очереди на получение жилья горожан, рассказал 9 октября губернатор Александр Беглов в своем обращении. По мнению градоначальника, петербуржцы могли бы задуматься о собственном участии в программе.

"Социальная ипотека" предусматривает возможность приобретения недвижимости в домах из адресного перечня программы "Доступное жилье". Кредит дается на срок до 10 лет, в адресном перечне имеются прошедшие капремонт дома из центральных районов города.

"Если выплаты от города и собственных средств не хватит для покупки жилья, можно оформить льготный ипотечный заем. Сейчас его ставка — 8,7 % годовых в рублях. Это на 30-40 % ниже рыночных расценок", — поведал губернатор.

По мнению Беглова, участие в программе дает "реальный шанс" очередникам поселиться в центре Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру