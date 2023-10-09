Депутатов удручает состояние гидросооружений в парках на юго-западе Петербурга

В Петербурге собралась комиссия ЗакСа по экологии и гидропользованию, обсудившая в числе прочего техническое состояние гидросооружений и дренажных систем в зеленых зонах Красносельского района. Участники встречи сошлись во мнении, что в Южно-Приморском парке и парке Новознаменка ситуация с объектами такого типа вызывает тревогу, передает пресс-служба Мариинского дворца.

Глава комиссии Алексей Макаров, по его словам, сталкивается со все большим количеством жалоб от посетителей парков. При этом он напомнил, что пруды в Новознаменке признаны федеральным объектом культурного наследия.

"Вода не циркулирует, что приводит к переувлажнению почв и гибели деревьев", - отметил Макаров.

Замглавы комитета по природопользованию Михаил Страхов, со своей стороны, анонсировал в скором времени результаты обследований, проведенных в водоемах Южно-Приморского парка.

Сравнивая ситуацию в обоих парках, замглавы комблага Татьяна Морозкова сочла, что в Новознаменке она более благополучная ввиду, в том числе, регулярной очистки каналов. По ее словам, Южно-Приморский парк пребывает в "плачевном состоянии", а ее дренажную систему не чинили более полувека. На состоянии последней, по мнению вице-спикера ЗакСа Николая Бондаренко, пагубно сказывается активное жилое строительство.

Комиссия рекомендовала комитетам Смольного комплексно обследовать обе зеленых зоны и подумать над присвоением Южно-Приморскому парку статус особо охраняемой природной территории.

фото: assembly.spb.ru