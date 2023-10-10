Автор нового учебника истории пообещал внести правки в абзац о репрессированных народах

В новом учебнике истории для старших классов исправят абзац о репрессированных народах, рассказал РИА "Новости" его соавтор, ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По его словам, обновленная версия появится в следующем учебном году.

"Там не глава, там один абзац, и там будут правки. <...> [Правки] в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", — заявил соавтор учебника.

При этом Торкунов заявил, что учебник российской истории "40 раз переписывался" и сослался на пример отечественных историков прежних времен. "Наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения", — поделился соображениями он и отметил, что "коренным образом" менять новый учебник не станут.

Ранее глава парламента Чечни Магомед Даудов высказал недовольство подачей в учебнике информации о принудительном переселении ряда народов СССР в первой половине XX века. По его словам, соавтор книги Владимир Мединский выразил готовность "привести в порядок" текст одной из глав.

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