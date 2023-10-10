Прокуратура потребовала устранить незаконную свалку в Московском районе

Природоохранная прокуратура обнаружила незаконную свалку на Рейсовой улице в Московском районе Петербурга. Как уточнили в надзорном ведомстве, это произошло в ходе проверки по факту несанкционированного складирования отходов.

"В ходе надзорных мероприятий на участке вблизи ул. Рейсовой выявлена незаконная свалка отходов полиэтилена, текстиля, отработанных автомобильных покрышек, отходов демонтажа, сброшенных непосредственно на почву", — рассказали в прокуратуре.

Участок относится к землям, госсобственность на которые не разграничена. При этом районная администрация устранением нарушений не занималась.

В адрес администрации поступило представление районного прокурора с требованием убрать мусор. Сейчас свалка на территории ликвидируется, выполнение работ находится на контроле ведомства.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"