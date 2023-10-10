В Петербурге к концу года откроют дополнительные 11 кабинетов психологов

В настоящее время в поликлиниках Петербурга открыто 67 кабинетов психологической помощи, сообщила глава отдела по организации амбулаторной помощи взрослым городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. По ее словам, к концу 2023 года планируется открыть еще 11 таких кабинетов.

"За три месяца работы более восьми тысяч пациентов посетили эти кабинеты, они открыты практически во всех районах. <...> До конца года будут открыты 78 кабинетов", — передает обещание чиновницы ТАСС.

Соловьева отметила, что новый порядок оказания психологической помощи действует в Петербурге с 1 июля. На базе поликлиник горожане могут получить консультацию, разовую помощь или же заручиться направлением к психиатру.

Сейчас время нахождения в очередях к специалистам составляет около двух недель, отметила главный внештатный специалист по медицинской психологии комздрава Елена Исаева. По ее словам, в основном петербуржцы обращаются в связи с тревожно-депрессивными переживаниями, паническими атаками и по поводу семейных и межличностных отношений. "Где-то около 5 % обращаются родственники участников СВО", — отметила она.

Фото: ЗАКС.Ру