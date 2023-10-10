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Новости 11:28

В России более 32 миллионов человек привились от гриппа

фото ЗакС политика В России более 32 миллионов человек привились от гриппа

В последние полмесяца в России наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили 10 октября в пресс-службе Роспотребнадзора. Так, на прошлой неделе этот показатель снизился на 7,7% относительно предыдущей.

"Порядка 99% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа составляет 1%", — отметили в Роспотребнадзоре.

Всего к настоящему моменту от гриппа в стране привились свыше 32,5 миллиона человек.

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано 16 048 случаев коронавируса, что говорит о стабилизации ситуации с ним, отметили в ведомстве. Показатель заболеваемости оказался на уровне 11,0 в пересчете на 100 тысяч человек. Это на 3,5% ниже, чем было за неделю до этого.

Фото: pixabay


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