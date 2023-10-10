Здание телефонного завода на Большом Сампсониевском стало культурным объектом

КГИОП внес в реестр объектов культурного наследия регионального значения корпус телефонного завода на Большом Сампсониевском проспекте, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе КГИОП.

Архитектором проекта корпусов завода "Л. М. Эриксон и Ко" был Карл Шмидт. Сами здания имеют характерный облик для промышленной архитектуры Петербурга – фасады облицованы кирпичом.

Фабрика работала с 1900 года. В ней собирали телефонные аппараты и создавали их внешнюю отделку, а устройства собирали в Стокгольме, но в 1919 году производство национализировали, и там находился завод "Красная заря".

Сейчас в здании располагаются офисы.

Фото: пресс-служба КГИОП