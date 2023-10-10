Смольный намерен потратить более 190 миллионов рублей на вывоз снега в семи районах

ГУДП "Центр" разместило закупки на выполнение работ по уборке дорог и тротуаров в семи районах Петербурга, обратили 10 октября внимание "Ведомости". Общая сумма двух контрактов составила 193,2 миллиона рублей.

Оба контракта касаются уборки снега в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском Фрунзенском, Центральном и части Невского района по левому берегу. Контракт на 135 миллионов рублей предусматривает необходимость формирования снежных валов и куч, погрузки и вывоза снега с тротуаров и дорог.

Второй контракт касается вывоза снега, собранного на дорогах в семи районах города. Сумма закупки составляет 58,2 миллиона рублей.

Подача заявок предусмотрена до 26 октября, подведение итогов конкурса состоится 31 октября.

Фото: ЗАКС.Ру