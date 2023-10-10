Бельский поздравил петербургский Водоканал с 165-летием

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил петербургский Водоканал с юбилеем, об этом 10 октября депутат написал в своем Telegram-канале.

Во вторник, 10 октября, ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" празднует 165-летие. Парламентарий отметил, что предприятие занимает лидирующие места в коммунальной сфере Петербурга и России.

"Водоканал" – это чистая вода, экологическое благополучие и значительный вклад в экономику города. А еще это тысячи человек – профессионалов, неравнодушных к настоящему и будущему Петербурга", – написал Бельский.

В конце своего поздравления депутат пожелал предприятию сохранять стабильность, безаварийной работы и новых достижений.

Фото: ЗАКС.Ру