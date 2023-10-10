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Новости 12:35

Нилов предложил приравнять участников спецоперации к ветеранам ВОВ

фото ЗакС политика Нилов предложил приравнять участников спецоперации к ветеранам ВОВ

Депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия — За правду") высказал 10 октября предложение приравнять участников специальной военной операции к ветеранам Великой Отечественной войны, передает Telegram-канал "Кровавая барыня". Соответствующее заявление прозвучало перед началом пленарного заседания в Государственной думе.

"Давайте примем один — самый нужный, самый важный закон для поддержки наших героев. Всех участников СВО, приравняем их статус участника боевых действий к статусу участника Великой Отечественной войны. <...> Сегодняшний подвиг, я считаю, не меньший", — говорит Нилов на видеозаписи, опубликованной каналом.

По заявлению парламентария, в СРЗП считают нужным принимать меры поддержки участников СВО "в одном пакете, как можно быстрее". Речь идет о помощи с социализацией, предоставлении земельных участков, пенсиях и иных мерах поддержки, следует из его слов.

Фото: duma.gov.ru


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