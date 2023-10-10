Бастрыкин поручил проверить ветхий дом на улице Маршала Блюхера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался домом на улице Маршала Блюхера из-за жалоб петербуржцев на ветхое состояние дома, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК, ссылаясь на информацию из СМИ, стало известно, что в ветхом доме на Маршала Блюхера проживают люди. Двухэтажное здание, которому 180 лет, разрушается, но дом аварийным при этом не признан.

В здании уже образовалась плесень, а горожане ожидают капремонт. Такие условия могут создать угрозу жизни и здоровью жителей.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову проверить информацию и представить доклад.

Фото: пресс-служба СК РФ