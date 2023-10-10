ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:58

Бастрыкин поручил проверить ветхий дом на улице Маршала Блюхера

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить ветхий дом на улице Маршала Блюхера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался домом на улице Маршала Блюхера из-за жалоб петербуржцев на ветхое состояние дома, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК, ссылаясь на информацию из СМИ, стало известно, что в ветхом доме на Маршала Блюхера проживают люди. Двухэтажное здание, которому 180 лет, разрушается, но дом аварийным при этом не признан. 

В здании уже образовалась плесень, а горожане ожидают капремонт. Такие условия могут создать угрозу жизни и здоровью жителей.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову проверить информацию и представить доклад.

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама