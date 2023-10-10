На петербуржца за день составили 15 протоколов о дискредитации армии

Житель Пушкинского района Петербурга Илья Храпко стал главным действующим лицом сразу 15 административных протоколов по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Все материалы составлены по мотивам его публикаций на личной странице "ВКонтакте", рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе судов Петербурга.

Пушкинский районный суд собирается рассмотреть материалы административных дел 20 октября. За каждый Храпко может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Добавим, суд вправе объединить производство в одно дело в соответствии с положением Кодекса об административных правонарушениях(ст. 4.4 КоАП), согласно которому деяния, обнаруженные в ходе одной проверки рассматриваются как одно правонарушение.

Отметим, все протоколы были составлены в один день, 6 сентября, капитаном полиции, старшим инспектором группы исполнения административного законодательства ОМВД России по Пушкинскому району. Храпко, страничку которого внимательно изучала капитан, удалил свой профиль "ВКонтакте".

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру