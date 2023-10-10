В Петербурге выдали разрешение на строительство Южной широтой магистрали

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтой магистрали в Пушкинском районе Петербурга, об этом 9 октября писал "Деловой Петербург".

Подрядчиком выбрали "ВАД". Компания займется строительством первого этапа в январе, стоимость которого составит 16,7 млрд рублей. По плану работы должны будут завершиться в 2027 году.

По данным из документов, на участке от будущей Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей будет выполнена реконструкция Подбельского шоссе и строительство путепровода.

Фото: ЗАКС.Ру