СК Петербурга заинтересовался состоянием квартир в ЖК "Солнечный город" из-за жалоб

В Главное управление Следственного комитета России по Петербургу поступили от горожан жалобы на застройщика ЖК "Солнечный город" из-за недостатков сданного жилья, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб.

Как сообщили жильцы, в домах не работает вентиляция, а также протекает кровля.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), однако постановление было отменено прокурором Красносельского района. Следствие обжаловало решение, однако ходатайство оставили без удовлетворения.

В понедельник, 9 октября, и. о. руководителя ГСУ СК РФ по СПб Олег Бобков с экспертами провел выездной прием граждан, проживающих в ЖК. В ходе встречи они также осмотрели квартиры и выявили нарушения, указанные жильцами. С учетом всех выявленных проблем будут приняты необходимые меры.

Фото: пресс-служба СК РФ