Суд оштрафовал футбольного фаната за использование файера на матче "Зенит 2" – "Химки"

Калининский районный суд Петербурга назначил штраф футбольному фанату Денису Забазнову за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивном соревновании (ч.3 ст.20.31 КоАП РФ), об этом 10 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным пресс-службы, что 23 сентября 2023 года Забазнов пронес на матч между ФК "Зенит 2" и ФК "Химки" файер синего цвета, а потом использовал его.

Забазнов вину признал. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на год.

Фото: ЗАКС.Ру