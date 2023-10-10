В Ленобласти запустят дополнительные "Ласточки"

В 2024 году в Ленинградской области на четырех направлениях планируется продление маршрутов поездов, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

На Витебском направлении маршрут собираются продлить до Антропшино (сейчас до Павловска), на Выборгском до Рощино (сейчас до Зеленогорска), на Ириновском до Ладожского озера (сейчас до Мельничного ручья) и на Балтийском до Волосово (сейчас до Гатчины).

"Также в несколько этапов планируется запуск дополнительных шести пар пригородных поездов "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург – Выборг", – рассказал председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

По маршруту "Санкт-Петербург – Тосно – Великий Новгород" запустят пятивагонный ускоренный поезд "Ласточка".

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области