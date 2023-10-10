Суд оштрафовал арендатора помещения на канале Грибоедова за небрежение к его состоянию

Куйбышевский районный суд рассмотрел иск комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к арендатору помещения по набережной канала Грибоедова, 28/1. Претензии к ООО "РВБ Грибоедова" касались соблюдения им законодательства об охране объектов наследия (ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ).

"Здание <...> является выявленным объектом культурного наследия "Малый Гостиный двор, Новая Банковская линия", — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В мае КГИОП предпринял выездную проверку, в ходе которой выявил ряд нарушений в занимаемых ответчиком помещениях. "Объект культурного наследия содержится в ненадлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, имеется нарушение неизменности облика", — уточнили в пресс-службе.

В частности, ревизоры отметили установку вентиляционного оборудования на фрамуге, потолке и фасаде, установку распределительного щита и нарушение целостности стены ради вывода проводов. Также они обратили внимание на установку дополнительного дверного проема и переустройство туалетных комнат.

Работы производились без разрешения КГИОП.

Суд счел ответчика виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Фото: Citywalls.ru

Фото: citywalls.ru