Петербурженка получила условный срок по статье о призывах к экстремизму

Жительница Петербурга Марианэлла Филатова получила условный срок за призывы к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщила 10 октября объединенная пресс-служба судов города. Приговор огласил Красногвардейский районный суд.

Согласно материалам дела, в конце сентября 2022 года Филатова оставила запись в Telegram-чате с не менее чем 20 участниками. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза разглядела в этом сообщении признаки побуждения к насилию против силовиков.

Как передает судебная пресс-служба, Филатова, по версии следствия, действовала, "испытывая ненависть к существующим в РФ демократическому федеративному правовому государству с республиканской формой правления, системе органов государственной власти, а также к сотрудникам правоохранительных органов как к социальной группе".

Подсудимая вину признала, дело слушалось в особом порядке. Вынесенным приговором Филатову наказали двумя годами условно с трехлетним испытательным сроком. Также ей запретили в течение двух лет администрировать сайты.

Фото: ЗАКС.Ру