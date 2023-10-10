В комтрансе предложили ввести регистрацию через "Госуслуги" для аренды электросамокатов

В Петербурге предложили ввести обязательную верификацию через сервис "Госуслуги" для аренды электросамокатов, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Предложения были озвучены в Мариинском дворце на встрече Клуба законодателей городов федерального значения.

Таким образом, несовершеннолетние не смогут водить эти транспортные средства. Кроме того, в ведомстве предложили использовать индикаторы для контроля числа людей, передвигающихся на электросамокатах. Благодаря этому можно будет контролировать, чтобы на самокате передвигался один человек.

Также в Петербурге может появиться единый порядок определения участков, на которых ограничено движение СИМов.

Фото: ЗАКС.Ру