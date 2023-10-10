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В России ввели ограничение на ночные рейсы в Тель-Авив

фото ЗакС политика В России ввели ограничение на ночные рейсы в Тель-Авив

Между Россией и Израилем продолжают выполнять прямые авиарейсы перевозчики "Азимут" и Red Wings, об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Рейсы в Тель-Авив выполняются из Минеральных Вод, Сочи и Махачкалы, однако с 9 по 16 октября введено ограничение на ночные рейсы в этом направлении из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле. Перелеты запрещено выполнять с 01:00 до 07:00.

Актуальную информацию о рейсах в Израиль можно узнать на сайтах авиакомпаний или по телефону.

Фото: ЗАКС.Ру


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