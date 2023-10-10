Член СПЧ заявила, что в некоторых СИЗО у каждой второй женщины есть малолетний ребенок

Из СИЗО могут выпустить треть женщин в случае принятия законопроекта об ограничении арестов за преступления средней тяжести. По нему предлагается выпустить из-под стражи женщин с малолетними детьми, об этом 10 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой.

"Непонятно, в каком варианте могут принять окончательный документ, но, по моим подсчетам, треть женщин из СИЗО должны будут освободить", – сказала Меркачева.

Меркачева также отметила, что в некоторых следственных изоляторах не каждая третья женщина имеет маленького ребенка, а каждая вторая.

Она также отметила, что в случае принятия законопроекта женщин не будут выпускать массово, а по мере того, как будет истекать срок ареста.

Фото: ЗАКС.Ру