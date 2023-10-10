В Большой хоральной синагоге Петербурга прошла молитва за Израиль

Сотни человек пришли на всеобщую молитву за Израиль в Большую хоральную синагогу Петербурга 10 октября. В церемонии приняли участие главный раввин города и исполняющий обязанности генерального консула Израиля в Петербурге. Молитву прочитали на четвертый день эскалации военного конфликта между исламистским движением ХАМАС и Израилем.

- Надеемся, что все закончится быстро, мирным путем, и что сохранится жизнь людей, тех, что находятся в самых сложных ситуациях, что их спасем. В том числе переживаем за тех россиян, что сегодня тоже находятся… Дай Бог, чтобы Всевышний услышал молитвы. Написано, когда коллективно собирается много людей - Всевышний всегда услышит молитвы, - сказал журналистам главный раввин города Менахем-Мендел Певзнер.

Молитва началась с минуты молчания по погибшим. После молитвы с речью выступил исполняющий обязанности генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Орен Розенблат. Его выступление было на иврите. Каждую фразу переводил раввин. Розенблат напомнил об истории еврейского народа.

- И вот мы здесь с поднятой головой. Именно здесь мы говорим Ам Исраэль Хай [Народ Израиля жив]. Те, кто переживает, - я говорю, наш враг не оккупировал ни один сантиметр от нашей земли, - говорил Певзнер.

Консул также поблагодарил собравшихся за поддержку, за цветы у здания дипмиссии, за пожертвования. На вечер вторника синагога собрала 3,2 млн рублей. Жертвователями стали более 1,3 тысячи человек. Деньги переведут в израильскую национальную медицинскую службу "Маген Давид Адом".

В конце встречи собравшиеся зажгли свечи в память о погибших, возвращении пленных и пропавших без вести и выздоровлении пострадавших.











Утром 7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль. В первый день по крупным городам были выпущено несколько тысяч ракет. Сегодня армия Израиля начала крупномасштабную операцию на территории сектора Газа. В ХАМАС заявили, что не будут вести переговоры об обмене пленных до окончания боевых действий. За это время погибло более тысячи израильтян. Раненых - в три раза больше. Среди палестинцев более 900 погибших и более 4,5 тысяч раненых. По данным посольства РФ в Тель-Авиве, среди погибших в Израиле - четверо россиян. Еще шестеро граждан России числятся пропавшими без вести.

Константин Леньков