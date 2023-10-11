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Муниципал 9:17

В МО "Пискаревка" появилось пространство с зонами для прогулок и игр

фото ЗакС политика В МО "Пискаревка" появилось пространство с зонами для прогулок и игр

В Калининском районе Петербурга на проспекте Мечникова благоустроили двор у дома № 3 в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", об этом 10 октября сообщили в пресс-службе администрации Калининского района Петербурга.

Работы были проведены администрацией МО "Пискаревка". Новое пространство для детей и взрослых разделено на зоны для прогулок, игр и отдыха.

Во дворе появились дорожки с разным покрытием, скамейки и качели. Для детей установили песочницу и детскую площадку. Также на территории появились столы для настольного тенниса и игры в шахматы.

Фото: пресс-служба администрации Калининского района


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