За полгода на ОЖД от граффити пострадали 144 поезда

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) от граффити пострадали 144 состава поездов за девять месяцев 2023 года, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Всего с начала 2023 года было зафиксировано более 200 случаев вандализма на ОЖД. Один грузовой поезд и 143 электрички пострадали от граффити, у светофоров разбили 13 линз и 33 раза кинули камни в движущийся поезд.

По статье о вандализме (ст. 214 УК РФ) с начала 2023 возбудили 66 уголовных дел, а 20 человек привлекли к ответственности.

Сотрудники ОЖД призвали граждан бережно относиться к железнодорожному имуществу.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги