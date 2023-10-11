ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:48

За полгода на ОЖД от граффити пострадали 144 поезда

фото ЗакС политика За полгода на ОЖД от граффити пострадали 144 поезда

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) от граффити пострадали 144 состава поездов за девять месяцев 2023 года, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Всего с начала 2023 года было зафиксировано более 200 случаев вандализма на ОЖД. Один грузовой поезд и 143 электрички пострадали от граффити, у светофоров разбили 13 линз и 33 раза кинули камни в движущийся поезд.

По статье о вандализме (ст. 214 УК РФ) с начала 2023 возбудили 66 уголовных дел, а 20 человек привлекли к ответственности.

Сотрудники ОЖД призвали граждан бережно относиться к железнодорожному имуществу.

Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама