В Петербурге до конца месяца ограничат движение по мосту Декабристов

Ремонт асфальтового покрытия на мосту Декабристов в Петербурге затруднит движение транспорта по переправе, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Проезд по мосту будет ограничен с 13 по 30 октября.

На севере города на три дня (с 13 по 15 октября) ограничат движение по Чугунной улице. Речь идет об отрезке между Менделеевской и Арсенальной улицами.

Ремонт светофора помешает водителям на углу Октябрьской набережной и улицы Крыленко. Особый режим движения транспорта здесь будет действовать с 13 по 22 октября.

Фото: ЗАКС.Ру