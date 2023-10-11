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Новости 11:27

Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сироты с ребенком-инвалидом в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сироты с ребенком-инвалидом в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку по обращению сироты с ребенком-инвалидом о нарушении ее жилищных прав в Петербурге, об этом 11 октября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Женщина была поставлена в очередь на улучшение жилищных условий в 2015 году, а спустя год ей и ее ребенку было предоставлено жилье по договору социального найма. 

Однако в октябре 2023 года администрация расторгла договор и предложила оформить ипотеку на приобретение собственного жилья. 

По данному обращению была организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил представить доклад о результатах и решении.

Фото: пресс-служба СК РФ


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