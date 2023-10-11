В московском метро столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В столичном метрополитене, на станции "Печатники" утром 11 октября столкнулись два электропоезда. В стоявший на посадке состав врезался поезд без пассажиров, следовавший в депо. Об этом рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Глава города пообещал восстановить движение в течение нескольких часов.

"Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь", - написал он, пообещав помощь и поддержку всем получившим повреждения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, причиной аварии, предположительно, могла стать техническая неисправность электрички. В качестве альтернативной версии рассматривают ошибку машиниста.

Фото: ЗАКС.Ру