В Петербурге работают 682 аттестованных экскурсоводов и гидов

За год в Петербурге аттестовали почти 700 экскурсоводов и гидов-переводчиков, об этом 11 октября в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Борис Пиотровский.

На данный момент в Петербурге аттестованы 682 экскурсовода и гида-переводчика. Первый квалификационный экзамен для работников сферы туризма и культуры состоялся в городе 11 октября 2022 года.

Петербургские гиды за это время смогли поставить несколько рекордов: успешная сдача экзамена по 10 регионам за один раз, прохождение тестирования за 3 минуты и набор максимального количества баллов, а также сдачу экзамена сразу на 5 языках.

Также Пиотровский отметил, что в городе за год было проведено 39 квалификационных экзаменов, в том числе 26 межрегиональных.

Фото: ЗАКС.Ру