Из Пулково на Кубу запустят прямые авиарейсы

Петербуржцы смогут улететь на Кубу прямым рейсом из Пулково с 31 декабря, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Туроператор Pegas Touristik решил обновить свою полетную программу рейсами из Пулково на курорт Кайо, поэтому теперь на Кубу можно будет попасть не только из Москвы. Маршрут будет обслуживать авиакомпания Nordwind Airlines на самолете Boeing 777–200.

Рейсы будут выполняться до конца апреля 2024 года один раз в 10-11 дней. Ориентировочное время полета составит 12-13 часов.

Стоимость путевки на двоих составляет от 411 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле с питанием "все включено" по данным Ассоциации.

Фото: ЗАКС.Ру