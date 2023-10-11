Госдума рассмотрит вопрос повышения пенсий для обладателей ордена Святого Георгия

Восемь депутатов Госдумы и семь сенаторов внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, наделяющий повышенной социальной пенсией кавалеров ордена Святого Георгия. Согласно документу, она также полагается награжденным Знаком отличия этого ордена всех четырех степеней. Законопроект представляет собой поправки в федеральный закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией".

"Сегодня аналогичная норма действует в отношении награжденных орденом "За заслуги перед Отечеством". В отношении орденоносцев Святого Георгия - нет", - прокомментировал инициативу один из ее авторов, сенатор Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Единороссы хотят повысить до 415% от размера социальной пенсии ежемесячное обеспечение для награжденных орденом Святого Георгия I степени и для награжденных знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней. Тем, кто имеет орден Святого Георгия 2 степени или ордена Святого Георгия 3 и 4 степеней, предлагается выплачивать 330% от социальной пенсии. Наконец, 250% от пенсии хотят платить обладателям ордена Святого Георгия 4 степени.

Фото: ЗАКС.Ру