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Новости 13:10

Смерть петербургского младенца после приезда скорой привлекла внимание Бастрыкина

фото ЗакС политика Смерть петербургского младенца после приезда скорой привлекла внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на трагический случай, произошедший в понедельник на севере Петербурга.

Полугодовалому младенцу стало плохо, после чего наступила клиническая смерть, передает информационный центр СК. Бригада скорой помощи забрала ребенка из дома по Новороссийской улице в медицинское учреждение. Врачи не смогли его спасти.

Ранее "Фонтанка" писала, что скорая помощь приезжала на адрес дважды: сначала медики, по данным издания, отказались госпитализировать ребенка. Последний с рождения страдал пороком сердца.

Петербургское управление СК начало доследственную проверку инцидента. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах. Причины смерти младенца установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Фото: ЗАКС.Ру


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