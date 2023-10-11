Смерть петербургского младенца после приезда скорой привлекла внимание Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на трагический случай, произошедший в понедельник на севере Петербурга.

Полугодовалому младенцу стало плохо, после чего наступила клиническая смерть, передает информационный центр СК. Бригада скорой помощи забрала ребенка из дома по Новороссийской улице в медицинское учреждение. Врачи не смогли его спасти.

Ранее "Фонтанка" писала, что скорая помощь приезжала на адрес дважды: сначала медики, по данным издания, отказались госпитализировать ребенка. Последний с рождения страдал пороком сердца.

Петербургское управление СК начало доследственную проверку инцидента. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах. Причины смерти младенца установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Фото: ЗАКС.Ру