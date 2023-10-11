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Новости 13:20

Мурманский губернатор вручил Матвиенко паспорт полярника

фото ЗакС политика Мурманский губернатор вручил Матвиенко паспорт полярника

В Совете Федерации завершаются Дни Мурманской области. Приехавший по этому случаю в Москву глава региона Андрей Чибис рассказал в своем Telegram-канале о встрече со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко.

Губернатор показал главе Совфеда выставку, посвященную успехам региона, и вручил паспорт полярника.

Персональный паспорт полярника - туристический сувенир, свидетельство пересечения полярного круга. Он дает право на скидки при посещении некоторых объектов. Первым его обладателем, как сообщает ТАСС, стал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: ЗАКС.Ру


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